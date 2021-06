Vijf rijbewijzen kwijt na straatraces, een bestuurder had 'm pas vier weken

De Brabantse politie heeft de rijbewijzen van vijf automobilisten ingevorderd nadat ze waren betrapt op racen in Oss. Een van hen reed 80 kilometer te hard op een provinciale weg, een ander had nog geen vier weken zijn rijbewijs.

Die 18-jarige automobilist reed bijna 140 kilometer per uur op de Graafsebaan, waar hooguit 80 kilometer per uur mag worden gereden.

De hoogst gemeten snelheid bij de straatrace was 163 kilometer per uur. Ook op andere plekken in het oosten van Brabant voerde de politie verkeerscontroles uit. Er werden boetes gegeven voor het rijden zonder geldig rijbewijs, het negeren van een inhaalverbod, het opgeven van een valse naam en niet handsfree bellen.