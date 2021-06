Wekdienst 27/6: Nederland speelt tegen Tsjechië op EK • Sigrid Kaag hijst regenboogvlag

Wat heb je gemist?

In de Canadese provincie British Columbia zijn de voorbije dagen vier katholieke kerken afgebrand. In diezelfde provincie werden vorige maand de stoffelijke overschotten van ruim tweehonderd kinderen gevonden. De politie heeft de branden aangemerkt als verdacht en onderzoekt of deze verband houden met die vondst, meldt de BBC.

Anders nieuws uit de nacht

Duizenden supporters komen af op eerste Trump-rally in maanden: Trump was in Ohio onder meer kritisch op Bidens immigratiepolitiek. Ook drong hij er bij zijn supporters op aan de Republikeinen weer aan een meerderheid te helpen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Politie Istanbul zet traangas in tegen betogers Pride-viering: twintig betogers werden bij de vooraf verboden Pride-optocht opgepakt.

Aantal doden ingestort gebouw bij Miami Beach stijgt naar vijf: reddingswerkers vonden in het puin nog een lichaam, waarmee het aantal vermisten uitkomt op 156.

En dan nog even dit:

Iedere dag praten we je in een video bij over alles wat je moet weten van het EK voetbal 2021: