Vier katholieke kerken afgebrand, politie vermoedt verband met vondst graven

In Canadese provincie British Columbia zijn de voorbije dagen vier katholieke kerken afgebrand. In diezelfde provincie werden vorige maand de stoffelijke overschotten van ruim tweehonderd kinderen gevonden. De politie heeft de branden aangemerkt als verdacht en onderzoekt of deze verband houden met die vondst, meldt de BBC.

Afgelopen maandag gingen twee gebedshuizen kort na elkaar in vlammen op en vandaag gebeurde dat opnieuw. De kerken werden door het vuur compleet verwoest. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Vorige maand werd bij een voormalige kostschool een massagraf met de resten van 215 kinderen gevonden en afgelopen week volgde opnieuw eenzelfde ontdekking. Een Inheemse groepering zei toen 751 ongemarkeerde graven op het terrein van een kostschool in de provincie Saskatchewan te hebben ontdekt.

Het gaat om kostscholen die in de 19de en 20ste eeuw door katholieken werden gerund en waren bedoeld voor inheemse kinderen. Tussen 1863 en 1998 werden naar schatting 150.000 inheemse kinderen bij hun families weggehaald en op dergelijke scholen geplaatst, die waren verspreid over heel Canada.

Inheemse groeperingen willen dat er een groot landelijk onderzoek komt naar de praktijken.