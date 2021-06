Duizenden supporters komen af op eerste Trump-rally in maanden

Bij zijn eerste rally sinds zijn vertrek uit het Witte Huis heeft de Amerikaanse voormalig president Trump uitgehaald naar huidig president Biden. Trump was in Ohio onder meer kritisch op Bidens immigratiepolitiek. Ook drong hij er bij zijn supporters op aan de Republikeinen weer aan een meerderheid te helpen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Sinds zijn aftreden in januari gaf Trump al eerder toespraken tijdens Republikeinse evenementen, maar nog niet eerder hield hij een rally die deed denken aan zijn verkiezingscampagnes. Duizenden Trump-aanhangers waren op de bijeenkomst afgekomen. Een deel van hen riep "Lock her up", toen de naam van Trumps voormalige rivaal Hillary Clinton viel.

"We pakken het Huis terug, we pakken de Senaat terug en we pakken Amerika terug, en dat zullen we snel doen!", aldus Trump, verwijzend naar de tussentijdse verkiezingen van 2022. Overigens liet hij in het midden of hij in 2024 opnieuw een gooi zal doen naar het presidentschap. Volgens ingewijden zal hij daar pas volgend najaar een beslissing over nemen.

Bezoek aan grens met Mexico

Op het podium stelde de voormalig president verder opnieuw dat er sprake was van verkiezingsfraude, iets waar overigens nooit bewijs voor is geleverd. "De verkiezingen waren voorbij", zei Trump. "En we hebben een enorme overwinning behaald. Ze hebben iets gedaan dat nooit zou mogen worden toegestaan", stelde hij.

Ook haalde hij uit naar zijn opvolger. "Joe Biden vernietigt onze natie voor onze ogen", aldus Trump. In het kader van de immigratiepolitiek brengt Trump komende week een bezoek aan de grens met Mexico.

Afgelopen week werd overigens de eerste Trump-aanhanger die in januari het Capitool bestormde veroordeeld. De 49-jarige vrouw uit de staat Indiana kreeg een taakstraf en moet 500 dollar schadevergoeding betalen. De bestorming van het Capitool begin dit jaar volgde op een toespraak van Trump bij een rally in Washington. In het gebouw vergaderde op dat moment het Congres over de bekrachtiging van de verkiezingswinst van Biden.