Vijf doden bij ongeluk met luchtballon in New Mexico

Als gevolg van het ongeluk kwamen 13.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Een aantal uur later was de stroomstoring opgelost.

In Albequerque wordt veel gevlogen met luchtballonnen. In oktober wordt jaarlijks een festival van negen dagen lang georganiseerd waar honderden luchtballonnen aan deelnemen.

In januari was er ook een ongeluk met een luchtballon in Albequerque. Een passagier werd tijdens een harde landing uit de mand van de luchtballon geslingerd. De man overleefde het niet.

Sinds 2008 zijn er twaalf dodelijke ongelukken geweest met luchtballonnen in de VS. Eén daarvan was een ongeluk met vergelijkbare ongeluk als het ongeluk van vandaag. In 2016 raakte een luchtballon in Texas een hoogspanningskabel. Daarbij vielen zestien doden. Het was het dodelijkste ballonongeluk in de VS ooit.