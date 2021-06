Discussie in Italië over antidiscriminatiewet lhbti: 'Geen stap terug'

Wet in Nederland

"Hoewel discriminatie van lhbti'ers al langer is uitgebannen in Nederland, is het nog niet opgenomen in de grondwet. Maar dat gaat gelukkig veranderen", vertelt Henny Bos, hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth aan de Universiteit van Amsterdam. In artikel 1 van de grondwet staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.

D66, GroenLinks en PvdA hebben in 2019 een voorstel ingediend voor een grondwetswijziging, waarbij handicap en seksuele gerichtheid ook aan artikel 1 worden toegevoegd. Zowel de Eerste als Tweede Kamer keurden het goed. Nederland heeft wel al sinds 1994, als een van de eerste landen ter wereld, de Wet gelijke behandeling. Dat zijn regels om te beschermen tegen discriminatie van onder meer geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat.

"In Nederland gaat het relatief goed, maar dat het is uitgebannen betekent niet dat er niets gebeurt", zegt Bos. "Er zijn nog regelmatig incidenten, waarbij mensen bijvoorbeeld worden aangevallen op straat."