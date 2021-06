Blij dat we van het mondkapje af zijn (al bewaren we ze wel)

De eerste dag dat je op de meeste plaatsen geen mondkapje meer op hoeft, levert een wisselend beeld op. Veel Nederlanders aarzelen en reageren vooral onwennig. Op of af, dat is de vraag.

"Ik denk dat ik het kapje blijf dragen in drukke winkels, hoor", zegt een vrouw in Middelburg bij Omroep Zeeland. Haar man is juist blij dat er geen verplichting meer is. "Ik ga het niet meer doen, ik ben blij dat ik er vanaf ben."

Om middernacht zijn de coronamaatregelen zodanig versoepeld dat je alleen nog een mondkapje op moet op plekken waar het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Zoals in het openbaar vervoer en het voorgezet onderwijs. Voor winkels geldt geen mondkapjesplicht meer, ook niet in supermarkten.

Je kon niks van onze lach zien

Hier en daar waren mensen uitgelaten. Een aantal medewerkers van de Efteling verbrandde 'ritueel' hun mondkapjes, meldt de website Looopings. Ze maakten ook een filmpje met het bijschrift: "Het ergste voor het personeel waren de mondkapjes. Maanden kon je niks van onze lach zien". Een woordvoerder van de Efteling spreekt van een actie van een klein groepje medewerkers, die niet bedoeld was voor een groter publiek. "Het is niet handig en geeft een verkeerd signaal af", zegt hij.

Eén keer per week boodschappen

Uit onderzoek bleek eerder deze maand nog dat ruim twee derde van de Nederlanders opgelucht zou zijn als ze het mondkapje konden afzetten. "Een gevoel van bevrijding", zeiden ze. Maar wie nu op straat of in de supermarkt om zich heen kijkt, ziet dat het kapje niet is verdwenen. "Ach", zegt een man met mondkapje in Middelburg: "Ik doe toch maar één keer per week boodschappen, dus veel last heb ik er niet van gehad."

Daar begrijpt Jenny van Stein uit Heemskerk helemaal niets van. Zij heeft uit principe nooit een mondkapje willen dragen. "Het heeft voor veel verdeeldheid gezorgd in onze samenleving", zegt ze bij NH Nieuws.

'We zijn er nog niet van af'

Er zijn vijftien miljoen prikken gezet in Nederland, maar dat betekent nog niet dat iedereen (voldoende) gevaccineerd is. Ook neemt het aantal waarschuwingen voor de besmettelijke deltavariant toe. "Ik heb een neutraal gevoel", zegt een andere voorbijganger in Middelburg. Vandaag loopt ze zonder mondkapje. Maar morgen of over een maand kan dat weer anders zijn. "Ik ben ook zeker niet van plan mijn mondkapjes thuis weg te gooien, want we zijn er nog niet vanaf, met die deltavariant."