Wraak op wraak, politie pakt vier minderjarigen op in drillrap-vete

De politie heeft vier jongens opgepakt die mogelijk te maken hebben met een ruzie tussen rivaliserende groepen in de Amsterdamse drillrap-scene.

Het gaat om een jongen van 16 en twee van 17 uit Amsterdam en een 17-jarige uit Almere, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegenover AT5.

De vier zijn opgepakt naar aanleiding van een steekpartij in Almere Muziekwijk op 4 januari. Vermoed wordt dat die confrontatie een wraakactie was voor een steekincident nog geen twee weken eerder, in een druk filiaal van Albert Heijn in Amsterdam. Twee mannen, onder wie iemand die in de winkel werkte, staken een collega neer. De 18-jarige man, een vakkenvuller, raakte zwaar gewond.

Vervolgens bleek dat de verdachte medewerker van Albert Heijn de jongere broer was van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam. Die rapper kwam op 3 september 2018 om het leven bij een steekpartij op straat in de Amsterdamse Bijlmer.

Getuigen zagen een machete

De cirkel lijkt rond nu duidelijk is dat die jongere broer zelf het slachtoffer was van de steekpartij in Almere. Daar werd hij op 4 januari op straat aangevallen door een aantal jongeren. Daarbij zagen getuigen ook een machete. Het slachtoffer rende na de aanval naar het huis van zijn tante, die 112 belde. Grootfaam liep een klaplong en verschillende steekwonden op, onder meer in zijn achterhoofd en rug.

Naar nu pas bekend wordt, heeft de politie begin deze maand de vier minderjarige verdachten opgepakt. Bij het doorzoeken van hun huisadres vond de politie onder andere twee omgebouwde en doorgeladen alarmpistolen inclusief munitie, een keukenmes onder een matras en een machete onder een bed. Ook vond de politie documenten met logo's van verschillende drillrapgroepen.

Uit de hand gelopen ruzie

Drill of drillrap is een via Londen uit Chicago overgewaaide vorm van hiphop. Drill wordt gekenmerkt door trage beats en er komen regelmatig gewelddadige teksten in voor. Rivaliserende rapgroepen dagen elkaar vaak uit, onder meer via sociale media.

Volgens Het Parool gaat het in deze reeks van incidenten om een uit de hand gelopen ruzie tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam-Zuidoost.

De vier jongens blijven nog zeker twee maanden vast zitten, laat het Openbaar Ministerie weten bij NH Nieuws. Het onderzoek naar de precieze toedracht gaat door.