Motief aanslag Würzburg nog onduidelijk, vlaggen halfstok in Beieren

De politie in Würzburg doet nog volop onderzoek naar de achtergrond van de aanslag van gisteren. Daarbij stak een man in het centrum van de Duitse stad drie mensen dood. Zeker vijf mensen raakten zwaargewond, van wie er twee in levensgevaar verkeren.

De Beierse premier Söder heeft opgedragen de vlaggen in zijn deelstaat halfstok te hangen. "De gebeurtenissen van gisteren zijn onbegrijpelijk en onthutsend", zei hij in Neurenberg. "We bidden en houden hoop voor de gewonden en hun geliefden."

Een 24-jarige Somaliër is aangehouden. Hij werd door de politie in zijn been geschoten en ligt in het ziekenhuis. Hij is al kort verhoord, maar daarover heeft de politie niets bekendgemaakt. Halverwege de middag geeft de politie met het Openbaar Ministerie een persconferentie.

Psychiatrische problemen

De verdachte woont sinds 2015 in Würzburg, de laatste tijd in een daklozenopvang. Volgens de politie was hij gewelddadig en worstelde hij met zijn geestelijke gezondheid.

De man was tot een paar dagen geleden opgenomen in een psychiatrische inrichting, meldde een Beierse deelstaatminister gisteravond. Minister Herrmann zei ook dat hij een islamitische terreuraanslag niet uitsluit. Een ooggetuige had volgens hem gezegd dat hij de verdachte 'Allahoe akbar' (God is groot) hoorde roepen.