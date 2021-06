Nabestaanden George Floyd teleurgesteld: 'Deze straf is niet genoeg'

Ook Floyds broer Rodney zei na de uitspraak dat hij een hogere straf voor Chauvin had gewild. "Wij hebben levenslang, omdat we George niet meer om ons heen hebben."

De vriendin van Floyd, Courteney Ross, zegt dat ze geschokt is door de hoogte van de straf. "Maar het is een begin. Ik wil dat we doorgaan met onze strijd en niet opgeven. Maar dit is teleurstellend."

Hoogste straf voor politieman

Derek Chauvin werd vrijdagavond veroordeeld tot 22,5 jaar cel. De aanklagers hadden 30 jaar geëist. De rechter zei in het vonnis dat Chauvin zijn positie had misbruikt en dat hij tegenover Floyd bijzonder wreed had gehandeld.

Er was ook opluchting; zo benadrukte een advocaat van de familie dat de straf voor Chauvin de hoogste ooit was tegen een politieman in de staat Minnesota. De minister van Justitie van Minnesota zegt dat met het vonnis een stap is gezet richting gerechtigheid.

Preisdent Biden, die herhaaldelijk contact heeft gehad met de familie van Floyd, zei in een eerste reactie dat de straf passend lijkt.

Chauvin is na de uitspraak direct teruggebracht naar de gevangenis. Of hij in beroep gaat, is nog niet duidelijk. Chauvins advocaten hadden betoogd dat hij alleen een voorwaardelijke straf verdiende, omdat hij slechts zijn werk probeerde te doen in een "kapot systeem".