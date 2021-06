Eerste torenvalk geboren in nest op balkon in Terneuzen

Het eerste ei van een torenvalk op een balkon in Terneuzen is uitgekomen. De andere eieren in het nest zijn nog heel.

Eind mei bouwde een koppel torenvalken hun nest op het balkon. De torenvalk is een beschermde soort en dus liet de bewoner de vogels in alle rust broeden.

Na ruim dertig dagen wachten, is de eerste torenvalk geboren, net nu de bewoner er niet is. Otto Peltzer, die op het huis past, ontdekte het kuiken vanmiddag. "De moedervalk vliegt altijd weg als de balkondeur opengaat en daardoor zagen we dat er een ei was uitgekomen", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Echt bijzonder

Volgens de Werkgroep Roofvogels Zeeland is de situatie op het balkon uniek. "Het is echt bijzonder dat deze valken een balkon in de stad hebben uitgekozen. In Oost-Europa zie je het heel soms wel eens, maar in Nederland niet", zegt een medewerker.

De torenvalk staat sinds 2017 op de lijst van bedreigde soorten. De verwachting is dat de rest van de eieren de komende dagen uitkomt.