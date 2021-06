Nike verkocht minder in China na boycot

Wat is de impact van de Chinese oproep tot een boycot van onder meer sportmodemerk Nike afgelopen maart? De kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf (maart, april en mei) geven een inkijkje.

Wereldwijd verdubbelde de omzet van Nike in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen het door corona erg slecht ging. In 'greater China', waar door Nike ook Hong Kong en Taiwan onder geschaard worden, groeide de omzet met 'slechts' 17 procent.

Dat is opvallend, omdat het sportmerk normaal in China juist veel meer dan gemiddeld verkoopt. De regio is de belangrijkste groeimarkt voor het bedrijf, en was vorig jaar goed voor grofweg een vijfde van de Nike-omzet.

Nieuwe producten uitgesteld

Afgelopen maart werden Chinezen op sociale media opgeroepen om geen westerse kleding van merken als H&M, Adidas en Nike meer te kopen. Die oproep kwam enkele dagen nadat de EU en de VS sancties tegen China hadden aangekondigd, omdat het land de mensenrechten schendt van de Oeigoeren, een moslimminderheid in de provincie Xinjiang.

Nike-topman John Donahoe verklaarde de relatief lagere omzetgroei in toelichting op de cijfers door "marktdynamieken" in China. De financieel topman van het bedrijf, Matt Friend, vult aan: "Na een sterke maand in maart, werd onze handel in China in april geraakt. We hebben vervolgens onze bedrijfsvoering aangepast, onder meer door de lancering van nieuwe producten op te schorten."

Minder verkocht

Hij zegt indirect dat de omzet in de regio zelfs daalde na de oproep tot een boycot, zonder overigens die oproep te noemen: de verkopen "verbeterden" volgens hem na de aanpassingen in de bedrijfsvoering tot een krimp van minder dan 10 procent in mei. Inmiddels zouden de verkopen van Nike er weer terug zijn op het oude niveau.

Friend benadrukt de lange geschiedenis van het Amerikaanse bedrijf in de regio. "Bouwend op onze 40 jaar geschiedenis in het gebied blijven we investeren en de consument van dienst zijn."