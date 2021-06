Zeker 18 doden bij brand in Chinese vechtschool

Bij een brand in een trainingscentrum voor vechtsporten in China zijn ten minste achttien mensen omgekomen. De slachtoffers zijn voornamelijk leerlingen van de school, kinderen tussen de 7 en 16 jaar oud.

Zestien mensen raakten gewond, van wie er vier ernstig aan toe zijn.

De brand brak midden in de nacht door onbekende oorzaak uit in het trainingscentrum in de provincie Henan. De autoriteiten doen onderzoek naar het ontstaan van de brand. De directeur van de vechtschool is opgepakt.