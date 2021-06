Rutte: emotie bij EU-regeringsleiders over anti-homowet Hongarije tijdens top

De Hongaarse nieuwe anti-homowet leidde gisteravond tot een zeer emotionele discussie tussen de Europese regeringsleiders. De Luxemburgse premier Xavier Bettel gaf volgens demissionair premier Rutte een "zeer emotioneel pleidooi". Bettel sprak over zijn eigen ervaring hoe het was om uit de kast te komen. "Er waren weinig droge ogen in de kamer op dat moment", zei Rutte vannacht na afloop van eerste dag van de EU-top.

Rutte zei niet eerder te hebben meegemaakt dat regeringsleiders elkaar zo stevig aanspreken. Ook hij gebruikte klare taal tegen de Hongaarse premier Orbán: "Als het je niet bevalt dan is er ook een alternatief: uit de Unie stappen."

Steun Hongarije

Verreweg de meeste regeringsleiders zijn ontzet door de anti-lhbti-wet. Hierdoor kunnen onder andere series en films waarin homo's voorkomen niet meer voor 11 uur 's avonds op tv worden uitgezonden.

Slowakije, Slovenië, Bulgarije en ook Polen steunden Orbán. Polen hield zich tijdens de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken nog stil, maar koos nu toch de kant van Hongarije.

Het felle gesprek leverde niet direct iets op. Hongarije is niet van plan de wet in te trekken. Het is nu aan de Europese Commissie om juridische procedures tegen het land te starten.

Rusland

Maar de top ging niet alleen over de Hongaarse anti-homowet. Er was een ander moeilijk discussiepunt: Rusland. Frankrijk en Duitsland maakte gisteren bekend een top met Rusland te willen om zo de relatie met het land te verbeteren.

De regeringsleiders hebben gisteravond besloten dat er geen top met Rusland zal komen. Volgens Rutte gaat het nu te ver om 27 landen om de tafel te zitten met Poetin. "Dat wordt toch te veel gezien als een beloning", zei Rutte na afloop van de EU-top.

Toch vindt Rutte wel dat er op lager niveau gesproken moet worden met Rusland. "We moeten de dialoog met Poetin zoeken. Je kunt het niet alleen aan Amerika overlaten."

De demissionair premier verwacht dat de gesprekken met Poetin voorlopig alleen gevoerd zullen worden door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. Rutte wil zelf pas weer met Rusland spreken als het land op een aantal punten fundamenteel verandert.