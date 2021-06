Doden en grote ravage door orkaan in Tsjechië

In Tsjechië zijn zeker vijf mensen omgekomen en tientallen gewonden gevallen door een tornado. De schade is groot. Huizen zijn verwoest en auto's zijn door de wind meters door de lucht geslingerd. Volgens Tsjechische media zijn er windstoten geweest van 267 tot 322 kilometer per uur.

De orkaan ontstond in het zuidoosten van het land bij het plaatsje Hodonín bij de grens met Slowakije. Daar zou de schade het grootst zijn, maar ook in dorpen eromheen is er veel schade gemeld. Zo zou het dorpje Hrusky voor een deel verwoest zijn.

Beelden uit het dorp Hrusky: