Domper voor Belgische treinspotters: Oriënt Express neemt toch andere route

Een grote domper voor treinspotters in Antwerpen, waar de wereldberoemde Oriënt Express vanmiddag zou langsrijden. Een treinticket is alleen voor de allerrijksten weggelegd, dus stonden naar schatting honderden spotters op station Antwerpen-Centraal om de trein van buitenaf te bewonderen. Tevergeefs, bleek achteraf. Want de trein nam op het allerlaatste moment een andere route.

Het treinstel moest vanwege veiligheidsredenen uitwijken, zegt een woordvoerder van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS tegen de Belgische nieuwssite HLN. Het risico was te groot: de Oriënt Express zou op Antwerpen-Centraal namelijk niet stoppen of afremmen en het station was volgestroomd met belangstellenden. "We begrijpen dat iedereen de Oriënt wil zien, maar veiligheid gaat boven alles", zegt de woordvoerder. Volgens HLN waren honderden mensen naar perron 23 gekomen, waar de trein om precies 12.57 uur zou langsrazen.

De trein reed vanmiddag weg uit Amsterdam, waar treinliefhebbers meer geluk hadden: het voertuig bleef bijna twee dagen op Amsterdam CS staan, voordat het via België naar Venetië vertrok.

Ook Belgen in de omgeving van Antwerpen konden wel een glimp opvangen van de Oriënt Express: