Met dwangsom treedt Elburg op tegen handel in 3-MMC

Burgemeester Rozendaal van Elburg heeft een handelaar in de designerdrug 3-MMC een dwangsom opgelegd. De burgemeester maakt hierbij gebruik van de Algemene Plaatselijke Verordening, omdat 3-MMC landelijk nog niet verboden is.

Volgens Rozendaal is de handelaar meerdere keren betrapt op het verkopen van 3-MMC binnen Elburg. "Formeel valt daar niet tegen op te treden, omdat de drug nog niet op de lijst met verboden middelen staat", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Maar via de APV kan ik wel optreden tegen overlast en tegen het creëren van een gevoel van onveiligheid."

Elke volgende keer dat de handelaar betrapt wordt op het verkopen van 3-MMC in de gemeente, moet hij een boete van 5000 euro betalen.

Totaalverbod

3-MMC is kort voor 3-methylmethcathinone, een zogenoemde nieuwe psychoactieve stof. Het is een middel dat zo werd ontworpen dat het net niet illegaal was. Het demissionaire kabinet heeft inmiddels aangekondigd de drug wel te verbieden, maar dat zal pas in het najaar gebeuren.

Daarom heeft de burgemeester nu een andere oplossing bedacht. "Tegen de drugs kan de politie niets doen, maar door de verkoop creëert deze handelaar wel een gevoel van onveiligheid binnen onze gemeente. Dat willen wij niet hebben, dus elke keer dat we de handelaar nu betrappen, schrijven we een boete uit."

Rozendaal geeft toe dat het niet de beste oplossing is. Hij reisde een paar weken geleden nog samen met burgemeester Haseloop van Oldebroek af naar Den Haag, om namens burgemeesters uit Oost-Nederland te pleiten voor een snelle wet tegen designerdrugs.

"Het liefst hebben we dat niet alleen 3-MMC, maar ook alle werkzame bestanddelen in drugs verboden worden. Dan kunnen we niet verrast worden door een nieuw ontworpen drug, waarbij het een paar jaar duurt voor die verboden is", zegt Rozendaal. "De Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet ook opgeroepen snel met zo'n voorstel te komen, maar wat mij betreft kan het niet snel genoeg gebeuren."