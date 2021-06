Flatgebouw ingestort bij Miami, reddingsactie gestart

Er is nog veel onduidelijkheid, maar gevreesd wordt voor slachtoffers. Op de website van NBC Miami zijn beelden te zien waarin brandweerlieden een jongen levend tussen beton en verwrongen metaal vandaan halen.

Getuigen hebben mensen horen roepen vanonder het puin. In het deel dat nog overeind staat, worden mensen van balkons gehaald.

Uit 1981

Volgens lokale media is het pand in 1981 gebouwd en zitten er zeker tachtig appartementen in. Of die allemaal bewoond waren, is niet duidelijk.

