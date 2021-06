Wekdienst 24/6: EU-leiders bijeen in Brussel • Vaccinatiebewijs in corona-app

Wat heb je gemist?

Commerciële verhuurders van woningen geven regelmatig de borg niet terug aan het einde van een huurcontract, terwijl er niets met de woning aan de hand is. Dat zeggen meerdere organisaties die huurders bijstaan in conflicten met verhuurders. "Er zijn verhuurders die het als een extra verdienmodel zien", zegt bijvoorbeeld Marcel Trip van de Woonbond.

Alleen al in Amsterdam gebeurt dit honderden keren per jaar. Vooral expats krijgen ermee te maken, zegt Gert Jan Bakker van de Amsterdamse stichting !Woon. "Die moeten vaak twee tot drie keer de huur betalen aan borg. En een appartement in Amsterdam kost al snel 2000 per maand. Dan heb je het dus over 4000 tot 6000 euro."