Belgische politie arresteert 99-jarige, verdacht van dood medebewoner verzorgingshuis

In België is een 99-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt een 75-jarige medebewoner in een verzorgingshuis om het leven te hebben gebracht. De man is voorgeleid en overgebracht naar de gevangenis. Volgens Belgische media is de man de oudste gedetineerde in het land ooit.

Het mogelijke misdrijf vond plaats in Heusden, vlak bij Gent. De verdachte zou het slachtoffer verstikt hebben met een kussen. De twee kenden elkaar niet, zeggen de nabestaanden van het slachtoffer tegen Belgische media. Zijn zoon Erwin De Smet: "De man zat ook in een andere afdeling, waarschijnlijk gaat het om een willekeurige daad." De verdachte verbleef pas sinds kort in het verzorgingshuis.

Volgens burgemeester Elsie Sierens van Destelbergen, waar Heusden onder valt, is er geestelijke hulp voor bewoners en medewerkers: "Het is moeilijk om te geloven dat het echt gebeurd is in onze gemeente. Het zorgt voor een schokgolf en laat niemand onberoerd. Voor de verdachte is het ook schrijnend om op hoge leeftijd naar de gevangenis te moeten, maar dat is noodzakelijk als een zwaar misdrijf onderzocht wordt."