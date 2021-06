Eén prik, honderden keren bellen: GGD 'overweldigd' door belangstelling Janssen-vaccin

Zoals verwacht waren het vooral veel jongeren en mensen die op vakantie willen. Van de eerste 50.000 prikken waren er 42.000 gepland voor iemand geboren in 1990 of later. Toch waren het niet alleen jongeren: "We hebben één afspraak kunnen maken met iemand uit 1925", aldus de woordvoerder.

GGD overweldigd

Wat niet verwacht was, was het aantal bellers tegelijkertijd, zegt de GGD: "Wij werden overweldigd door de hoeveelheid bellers. Tegen dit soort enorme pieken zijn onze systemen niet opgewassen." Wie toch naast een Janssen-vaccin grijpt, moet wachten op een volgende levering. Als die binnen is, krijg je een sms'je, maar volgens de GGD is het onduidelijk wanneer dat zal zijn: "Maak dus alvast een afspraak met Pfizer en Moderna, of laat die afspraak staan als je er al eentje hebt."

Voor de gelukkigen die wél een afspraak hebben, kan het 'dansen met Janssen' misschien wel sneller dan verwacht. In de Jaarbeurs in Utrecht worden prikavonden georganiseerd; vrijdag zelfs met een dj. Het prikken gaat dan tot 01.00 uur door.