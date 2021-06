Giftige dampen uit accu waarschijnlijk oorzaak van doden op boot Bolsward

Een kapotte accu was zeer waarschijnlijk de oorzaak van de dood van twee opvarenden van een schip in Bolsward in april. Door het defect is er waterstofsulfide vrijgekomen op de boot, zegt het Openbaar Ministerie na een eerste onderzoek van de GGD en de Forensische Opsporing van de politie. Het inademen van die stof, ook in lage concentraties, is extreem gevaarlijk.

Eind april kwamen een 52-jarige man en een 49-jarige vrouw uit Zuid-Holland op de boot om het leven. Een ander stel dat mee was op de boot moest naar het ziekenhuis. Gedacht werd aan koolmonoxidevergiftiging, maar dat blijkt niet het geval te zijn geweest.

Het gas dat vrijkomt bij een lekkende accu kan geroken worden. Volgens de brandweer heeft het de geur van rottende eieren. De slachtoffers hebben het vermoedelijk niet geroken doordat ze lagen te slapen.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek is nog niet klaar, stelt het OM. Het Nederlands Forensisch Instituut denkt nog enkele maanden nodig te hebben. Zo voeren onderzoekers nog gesprekken met fabrikanten van de boot en de accu. Met de verhuurder van het schip is al gesproken, schrijft Omroep Fryslân.

De definitieve onderzoeksresultaten volgen waarschijnlijk pas eind dit jaar. Het is volgens het Openbaar Ministerie daarom nog niet duidelijk of er een strafrechtelijk onderzoek komt.