Rusland en Britten twisten over wel of niet afvuren waarschuwingsschoten

Rusland heeft in de Zwarte Zee waarschuwingsschoten gelost en bommen gedropt in de buurt van een Brits marineschip. Dat meldt althans het Russische persbureau Interfax op basis van het Russische ministerie van Defensie. De Britten weerspreken de claim: "Volgens onze informatie hielden de Russen een schietoefening op de Zwarte Zee. Via maritieme communicatiekanalen hebben ze dat vooraf gemeld", laat het Britse ministerie van Defensie weten.

Volgens de Russen voer het schip, de HMS Defender, in Russische territoriale wateren bij het zuiden van de Krim. De Russen zouden vooraf gewaarschuwd hebben dat er geschoten zou worden als het schip Russisch territorium binnen zou varen. "Het heeft de waarschuwing genegeerd", staat in de verklaring. De HMS Defender is volgens de Russen drie kilometer de grens overgegaan bij Kaap Fiolent.

Volgens de Russen heeft de grensbewaking vier fragmentatiebommen gegooid op de vaarroute van het schip van de Britse marine als waarschuwing. "Het was een samenwerking van de Zwarte Zeevloot en de grensbewaking, waarna de HMS Defender het gebied heeft verlaten. Daarmee werd de grensoverschrijding beëindigd."