Wilders beticht Kaag van sympathie voor IS, en wordt zelf aangevallen

Tijdens het debat over de kabinetsformatie is het tot een harde confrontatie gekomen tussen PVV-leider Wilders en een groot deel van de Tweede Kamer. Wilders betichtte in zijn betoog D66-leider Kaag van sympathie voor de terroristen van IS. Nadat VVD-leider Rutte hem om uitleg had gevraagd, maakte Wilders duidelijk dat hij doelde op het besluit van het kabinet om na een rechterlijke uitspraak een vrouwelijke Syriëganger en drie kinderen naar Nederland te halen.

"Dat kan je alleen doen als je sympathie hebt voor terroristen", zei Wilders. Volgens hem zullen er nu nog honderden strijders naar Nederland komen, die na een paar jaar in de gevangenis onze straten onveilig zullen maken.

Die aantijging leidde tot een zeer boze reactie van Kaag, die behalve D66-leider ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken is. "U weet niet wat u doet met de integriteit en de veiligheid van mensen. Ik veracht uw woorden, met alle kracht die ik in mij heb. Ik sta voor het kabinetsbeleid, de rechtsstaat en de plicht om soms het moeilijke te doen. U zult dat nooit weten."

Rutte en CDA-leider Hoekstra namen het nadrukkelijk voor Kaag op en vielen Wilders aan. Hoekstra noemde de PVV een ondemocratische partij omdat die geen leden kent en herinnerde Wilders aan zijn uitspraak dat de Tweede Kamer een nepparlement is.

Autobom

Wilders zei dat hij de daden van Kaag veracht. Volgens hem heeft ze er via een subsidie aan een Palestijnse organisatie ook voor gezorgd dat er met Nederlands geld een 17-jarig Israëlisch meisje is vermoord met een autobom.

Het gaat daarbij om subsidie die is verstrekt aan een Palestijnse organisatie die zich bezighoudt met landbouw. De twee verdachten van de aanslag werkten bij die organisatie, maar bleken ook betrokken bij de terreurorganisatie PFLP. Kaag heeft daarop de subsidie stopgezet en een onderzoek gelast.

Seksueel wangedrag

Eerder in het debat haalde Wilders zich al de woede van GroenLinks-leider Klaver op de hals. Wilders gruwelt van een regering met die partij, vanwege het Kamerlid Bouchallikt, die volgens hem een extremist is, gelieerd aan de Moslimbroederschap. Klaver wees Wilders erop dat hij altijd anderen de maat neemt, maar niets onderneemt tegen zijn eigen fractiegenoot Graus, die door verschillende vrouwen is beschuldigd van seksueel wangedrag.

Ook CDA-voorman Hoekstra kwam op die kwestie terug. Hij wilde van Wilders weten of hij inderdaad in vertrouwelijkheid is benaderd door een van de vrouwen, een fractiemedewerker, en dat hij daarop een sms naar Graus heeft gestuurd om zijn steun aan hem uit te spreken.

"Dat is een interne zaak, dat gaat u geen bal aan", antwoordde Wilders. Hoekstra noemde dat een bange reactie. "Het is bij uw partij een grote puinhoop."

Bekijk hier een fragment uit het debat: