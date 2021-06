Eerste rechtszaak in Hongkong onder nieuwe wet, verdachte riskeert levenslang

In Hongkong staat voor het eerst iemand terecht voor vermeende overtredingen van de veiligheidswet die in juni vorig jaar werd ingevoerd. Die wet maakte een einde aan meer dan een jaar van massale protesten tegen de groeiende invloed van Peking in de voormalige Britse kroonkolonie.

De 24-jarige Tong Ying-kit werd een dag na de invoering van de wet opgepakt, omdat hij bij een demonstratie in 2019 met een motor op een groep agenten was ingereden. Drie agenten raakten gewond.

Tong had een vlag bij zich met de leus: "Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd". Die leus was vaak te horen tijdens demonstraties voor democratische hervormingen.

Tong is aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag, maar ook voor terrorisme en het aanzetten tot afscheiding van Hongkong van China. Hij ontkent dat hij schuldig is.

Levenslang

Voor gevaarlijk rijgedrag kan Tong maximaal zeven jaar gevangenisstraf krijgen. Voor de zaken die onder de nationale veiligheidswet vallen, moet dat worden afgewacht.

"Dit is de eerste zaak die voorkomt", zei correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar in het uiterste geval zou hij echt een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen."

Zeker honderd mensen die onder de nieuwe wet zijn opgepakt, wachten nog op een proces. "Onder hen zijn demonstranten, pro-democratie activisten en mensen uit de media, zoals de oprichter van de krant Apple Daily Jimmy Lai, de hoofdredacteur en journalisten van die krant.

Columnist

"Vanmorgen kwam daar ook nog een columnist bij", zei Den Daas. "Een 55-jarige man die stukken schreef onder de naam Li Ping. Hij wordt verdacht van 'samenzwering met buitenlandse krachten'. Dat is een overtreding van de veiligheidswet, maar wel een heel vaag omschreven overtreding."

Gisteren werd bekend dat de Apple Daily zo goed als failliet is, omdat ook beslag is gelegd op de banktegoeden. Deze week verschijnt het laatste nummer. Online blijft de krant mogelijk wel bestaan.