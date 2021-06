'Moordenaars journalist Khashoggi getraind in VS'

Vier Saudi's die betrokken waren bij het vermoorden van journalist en dissident Jamal Khashoggi in 2018 hebben een jaar voor de moord in de VS paramilitaire training gehad. Dat schrijft de krant The New York Times.

De training werd volgens de krant gegeven op basis van een contract dat was goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

The New York Times baseert zich op documenten en bronnen die bekend waren met het contract. Een privaat beveiligingsbedrijf uit de staat Arkansas zou de vier de training hebben gegeven. Ze zouden voornamelijk verdedigingstechnieken hebben geleerd, bedoeld om hooggeplaatste Saudi's beter te kunnen beschermen.

'Training stond los van gruweldaden'

De training begon in 2014, met goedkeuring van de regering van oud-president Obama, en ging door tot zeker in het eerste jaar van het presidentschap van voormalig president Trump.

Een topman van het moederbedrijf van de beveiligingsfirma - Louis Bremer - bevestigde vorig jaar schriftelijk dat het viertal in de VS is getraind. Hij deed dat in antwoorden op vragen van politici, toen hij werd voorgedragen voor een functie bij het Pentagon. "De aangeboden training stond los van hun daaropvolgende gruweldaden", benadrukte Bremer, die zijn antwoorden deelde met The New York Times.

Zijn voordracht werd uiteindelijk ingetrokken en de antwoorden zijn mogelijk nooit terechtgekomen bij het Congres, stelt de krant.

Nooit teruggevonden

Jamal Khashoggi (59) was een criticus van het Saudische regime. Hij schreef onder meer voor The Washington Post. Hij werd in 2018 in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul om het leven gebracht. Zijn lichaam werd in stukken gesneden, naar buiten gesmokkeld en nooit teruggevonden. De moord leidde tot veel internationale beroering.

Uit een rapport van de de Amerikaanse inlichtingendiensten bleek in februari dat de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman de moord had goedgekeurd en er waarschijnlijk ook de opdracht toe had gegeven.

In het rapport worden de namen van 21 mensen genoemd die naar grote waarschijnlijkheid verantwoordelijk waren voor of medeplichtig zijn aan zijn dood. Eind vorig jaar werd de doodstraf van vijf veroordeelden in de zaak door de Saudische rechter nog omgezet in twintig jaar cel. Drie anderen moeten zeven tot tien jaar de cel in.