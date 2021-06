Huisbaas moet 1,5 jaar cel in voor dodelijke gasexplosie Antwerpen

De verhuurder van een pand in Antwerpen dat drie jaar geleden door een gasexplosie werd verwoest, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor dood door schuld. Dat melden Belgische media. Door de explosie kwamen twee bewoners om het leven, 27 mensen raakten gewond.

Volgens de rechter is de man uit Sint-Niklaas nalatig geweest. Er waren problemen met de gasinstallatie in het gebouw en bewoners hadden daar ook al over geklaagd, maar de verhuurder deed daar niets mee. "Als hij voorzichtiger was geweest, waren mensenlevens gespaard", zei de rechter.

De explosie in het centrum van Antwerpen veroorzaakte veel schade. Het hele pand werd weggeblazen en ook andere gebouwen liepen flinke schade op.

Ook schadevergoeding

Volgens de verhuurder hadden anderen met de gasmeter geknoeid. Hij wees naar een restauranthouder die in het gebouw zat en naar de eigenaar van het pand, maar de rechter ging daar niet in mee.

Er is ook een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro toegekend aan nabestaanden en slachtoffers. Dat bedrag moeten de verhuurder en zijn verzekeraar samen betalen.