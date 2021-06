Podcast De Dag: terug naar kantoor, hoe moet dat?

Na 16 maanden thuiswerken mogen we er volgende week weer op uit. Kantoren gaan - als ze dat niet al waren - weer open, maar alleen als de afstand goed bewaard kan worden. De verwachting is daarom dat lang niet iedereen weer achter zijn bureau in de kantoortuin plaats kan nemen.

Het roept veel vragen op, zowel bij werkgevers als bij werknemers. NOS-economieredacteur Nina Bogosavac vertelt in de podcast De Dag wat de regels zijn. Mag een werkgever verwachten dat je je laat vaccineren? Wie bepaalt of de kantoorruimte veilig is? En heb je het recht om toch te blijven thuiswerken?

Jarenlang werd er gesproken over thuiswerken en werken op flexibele tijden, vooral als oplossing voor het fileprobleem. Met de lockdown bleek het opeens gewoon te kunnen. Gaat de functie van het kantoor veranderen, zoals vooruitstrevende bedrijven denken?