Spaanse regering wil 'verenigen' en gaat gratie verlenen aan negen Catalaanse leiders

De Spaanse premier Pedro Sánchez gaat gratie verlenen aan negen Catalaanse separatisten die in de cel zitten. Dat kondigde hij aan op een bijeenkomst in Barcelona over de relatie met de noordoostelijke regio Catalonië.

Sánchez sprak zijn plannen uit in het beroemde Liceu-theater in Barcelona. Hij wil zich naar eigen zeggen weer verenigen met de regio en werken aan "een toekomst voor heel Spanje". Volgens de premier is de gratie een gebaar om een uitweg uit de Catalaanse crisis te vinden.

"De regering wil het probleem van de gevangen politici het liefst van tafel om zo aan een nieuwe relatie met Catalaans deelstaatbestuur te werken", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Wel wil de regering voorkomen dat er een nieuw referendum komt. De vrijgelaten politici zullen niet opnieuw bestuursfuncties krijgen, is een voorwaarde die Madrid voor de gratie stelt."

'Geen oplossing'

Het Spaanse Hooggerechtshof veroordeelde de negen burgeractivisten en voormalige leden van de regionale Catalaanse regering van Carles Puigdemont tot een jarenlange gevangenisstraf voor hun rol bij het organiseren van een verboden referendum over onafhankelijkheid voor Catalonië, in 2017. De uitslag gebruikte de regering om zich onafhankelijk te verklaren, wat door rechters werd gezien als hoogverraad.

Een aantal bestuurders kreeg daarom in 2019 celstraffen tussen de negen en dertien jaar; de toenmalige Catalaanse premier vluchtte het land uit en leeft in België in ballingschap. Als hij naar Spanje terug zou keren, zou hij onmiddellijk worden gearresteerd.

Begin deze maand liet Puigdemont al weten geen oplossing te zien in gratieverlening. "Dit lost het politieke conflict niet op", zei Puigdemont. Hij eist amnestie voor zichzelf en voor al wie betrokken was bij de onafhankelijkheidspoging van 2017. Maar vooralsnog lijkt premier Pedro Sánchez daar niet mee akkoord te gaan. Hij wil nog altijd dat de voormalige Catalaanse leider in Spanje wordt berecht.

Lange celstraffen

In Spanje wordt de zaak tegen de Catalanen beschouwd als de belangrijkste rechtszaak sinds de terugkeer van de democratie in 1975. Aanklagers in het proces eisten straffen tot 25 jaar tegen de meeste verdachten, die gezien worden als de architecten van het Catalaans referendum van 2017.

De separatisten worden beschuldigd van het opruien van de bevolking door "openlijk en tumultueus" op te staan tegen gerechtelijke besluiten die het referendum van 2017 verboden. Voor opruiing gelden in Spanje straffen tot twaalf jaar.