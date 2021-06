Dode bij steekincident Appingedam

Bij een steekincident in het Groningse Appingedam is gisteravond laat een man om het leven gekomen. De politie heeft korte tijd later een verdachte aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen en wordt verhoord.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De politie doet forensisch sporenonderzoek en hoort getuigen.

Volgens RTV Oost is een groot gebied rond de plek van het steekincident afgezet.