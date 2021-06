'Ben jij nou zo slim Frank? Blijf malen!' Wie zit achter 'luchtpost' voor Frank de Boer?

Voor de derde keer dit EK vloog er een sportvliegtuigje over het trainingsveld van de KNVB in Zeist waar het Nederlands elftal traint. Op de sleep stonden verwijzingen naar de eerstvolgende wedstrijd en 'adviezen' voor bondscoach Frank de Boer. Wie zit er achter deze luchtboodschappen?

De teksten zijn een beetje cryptisch, maar liefhebbers herkennen de verwijzingen naar de rijke voetbalgeschiedenis van het Nederlands elftal. De teksten 'Ben jij nou zo slim Frank? Blijf malen!' en 'Auf Wiener schnitzel!' vlogen voor de wedstrijden van Oranje over het trainingsveld. Voor de wedstrijd tegen Oostenrijk vloog ook een vliegtuigje over de Johan Cruijff Arena, met de tekst 'Kein geloel, fussball spielen', een citaat van Ernst Happel, de Oostenrijker die in 1978 op het WK in Argentinië de coach van het Nederlands elftal was.

"In België werd in de media gespeculeerd dat de Nederlandse voetbalbond KNVB er zelf misschien achter zat en uit Duitsland ontvingen we complimenten over de humor van deze actie", zegt Yves Gijrath. Hij is ondernemer en samen met Erik de Vlieger maakt hij de podcast De Kapiteinenlijn. "Maar we zijn gewoon twee gasten die van voetbal houden en willen dat heel Nederland achter Oranje staat."

Wat zou Johan doen?

Het idee om vliegtuigjes met teksten de lucht in te sturen, ontstond nadat Gijrath het vliegtuigje met daarop de tekst 'Frank, gewoon 4-3-3!' zag. In eerste instantie werd gedacht dat supporters achter de actie zaten, maar dezelfde avond maakte het SBS-programma De Oranjezomer bekend dat ze het vliegtuig hadden geregeld om bondscoach Frank de Boer te laten weten dat hij af zou moeten zien van de beoogde 5-3-2-opstelling.

"Dat vond ik zo ergerlijk", zegt Gijrath. "Het Nederlands elftal had nog geen minuut gespeeld en er was al kritiek. Dat haalt de energie uit het elftal. Tijdens een interview met sportjournalist Jaap de Groot vroegen we ons hardop af wat Johan Cruijff met dit 'advies' zou doen. Waarop Jaap zei: "Johan is er voor de voetballers, hij zou een muur bouwen om zijn spelers, de media de schuld geven, en vervolgens de aandacht proberen af te leiden.'"

De stemming in het land

Gijrath en De Vlieger bedachten samen de tekst voor hun eerste vliegtuigactie en kwamen op 'Auf Wiener schnitzel!'. "We wilden hiermee de aandacht vestigen op Oostenrijk, de tegenstander, en afleiden van de bondscoach en de tactiek. Sportjournalist Jeroen Stekelenburg was de eerste die doorhad wat we hiermee bedoelden: Oranje, vreet de Oostenrijkers op! Dat moest de stemming worden in het land ten opzichte van het Nederlands elftal."