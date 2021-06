Gedenkplaat van Westerbork opnieuw zoek: 'Hoe is het mogelijk?'

Een gedenkplaat die na de Tweede Wereldoorlog in 1946 werd aangeboden aan de gemeente Westerbork is zoek. Het is de tweede keer dat de plaquette kwijt is. Voor Anthon van der Neut van de Historische Vereniging Westerbork is het onvoorstelbaar. "Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n plaat van historische waarde voor de tweede keer zoek is?"

In 2015 gebeurde dat ook al eens. De gedenkplaat werd toen na een week teruggevonden in een opslagruimte van het gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen, een dorp dat grenst aan Westerbork.

De Historische Vereniging Westerbork wilde de gedenkplaat volgend jaar tentoonstellen en klopte aan bij de gemeente, die de eigenaar is. Maar de gemeente kon de plaquette niet vinden. Van der Neut spreekt er tegen RTV Drenthe schande van. "Dat kan niet waar zijn."

Hongerwinter

De gedenkplaat is na de Tweede Wereldoorlog door ouders uit Den Haag aangeboden aan de inwoners van Drenthe. In de hongerwinter werden honderden kinderen uit Den Haag bij pleeggezinnen in het noorden ondergebracht.

De dankbare ouders wilden iets terugdoen, vertelt Van der Neut. "Ze richtten een comité op en er werd geld ingezameld. Er kwam een groot feest om Drenthe te eren." Dat gebeurde in 1946. "Het was een eerbetoon namens Den Haag aan de hele provincie Drenthe. Een grote plaquette werd aangeboden, maar waar moest die komen te hangen?"

Er is toen gekozen voor Westerbork. "Niet alleen omdat het midden in de provincie Drenthe ligt, er waren nog twee andere belangrijke elementen: Westerbork had een hele kwalijke naam vanwege het kamp", zegt Van der Neut. "Bovendien was d'Olde Lantschap bekend en berucht als NSB-provincie. Daar moest ook iets tegenover gesteld kunnen worden, want Westerbork heeft het fantastisch gedaan als het gaat om het opvangen van kinderen."

De gedenkplaat is nog altijd niet gevonden: