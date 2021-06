Wekdienst 20/6: Verstappen op pole in Frankrijk • NK wielrennen voor mannen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Frankrijk worden de regionale vertegenwoordigers gekozen in de zeventien regio's en departementen. De verkiezingen gelden als graadmeter voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Er wordt flinke winst verwacht voor de rechts-populistische partij van Marine Le Pen.

Op het strand in Scheveningen worden in het kader van Wereldvluchtelingendag gedenktekens neergezet met de namen van vluchtelingen of hun plaats van overlijden. De actie is begonnen met het voorlezen van 44.000 namen van mensen die overleden zijn aan de Europese grenzen (tussen 1993-2020) en eindigt met het plaatsen van de gedenktekens.

Max Verstappen rijdt de grand prix van Frankrijk. De coureur zette gisteren in de beslissende kwalificatiesessie meteen de snelste tijd neer en pakte voor de vijfde keer in zijn carrière pole. De race is vanaf 15.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

Het NK wielrennen voor mannen wordt verreden in Drenthe. Mathieu van der Poel verdedigt het shirt met het rood-wit-blauw. De koers is vanaf 14.30 uur live te volgen te volgen op NPO1, op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

In Fort Lauderdale, in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida, zijn een dode en een gewonde gevallen bij een incident tijdens een Pride-optocht. Een pick-uptruck reed met hoge snelheid door de menigte.

De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. De bestuurder van de pick-up is aangehouden door de politie. Getuigen zeggen tegen lokale media dat hij daarbij zei dat de aanrijding een ongeluk was. De man maakte deel uit van de parade, als lid van het Fort Lauderdale Gay Men's Chorus.

Ander nieuws uit de nacht:

Man neergeschoten in Rotterdamse avondwinkel, politie zoekt dader: volgens de politie was het slachtoffer na het schietincident aanspreekbaar. Hij is ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.

Jongens met zwartgeverfde waterpistooltjes aangehouden in Gouda: een getuige zag het drietal rondlopen met de pistooltjes en waarschuwde de politie. Agenten gingen daarna met getrokken wapens op de tieners af. Ze werden gefouilleerd en aangehouden. Pas op het politiebureau werd duidelijk dat de wapens niet echt waren.

Eerste proces Kosovotribunaal in Den Haag begint in september: de voormalige rebellenleider Salih Mustafa staat dan terecht voor oorlogsmisdaden. Hij wordt verdacht van het doden van een gevangene, willekeurige arrestaties en het martelen van opgepakte burgers. Vorig jaar werd de oud-rebellenleider al opgepakt en overgebracht naar Den Haag. Het tribunaal werd zes jaar geleden werd opgericht om oorlogsmisdadigers van de Kosovo-oorlog tussen 1998 en 2000 op te sporen en te berechten.

En dan nog even dit:

Iedere ochtend praten we je in 2 minuten en 21 seconden bij over de afgelopen speeldag op het EK voetbal 2021. Check hier de video van vandaag, met een hoofdrol voor de Duits-Nederlandse Robin Gosens.