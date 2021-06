Man neergeschoten in Rotterdamse avondwinkel, politie zoekt dader

In Rotterdam is een man gewond geraakt nadat hij was neergeschoten in een avondwinkel. Het incident gebeurde op de 's-Gravendijkwal, in de buurt van het stadscentrum.

Volgens de politie was het slachtoffer nog aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De dader stapte na het incident achterop bij een scooterrijder en vluchtte weg. De politie is nog naar hem op zoek.