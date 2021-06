10 tot 20 huizen onbewoonbaar in Leersum, duizenden bomen omgewaaid

Een plaatselijke sport- en cultuurcentrum is ingericht als opvanglocatie. Daar kunnen mensen ook terecht met vragen over schadeherstel. Sinds vanochtend is een telefoonlijn geopend waar inwoners terecht kunnen met vragen over omgevallen bomen en schade aan hun huis.

In totaal raakten er negen mensen gewond, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis.

Bij bewoners zat de schrik er gisteravond goed in: