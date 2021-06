Rapper Josylvio weer vrijgelaten uit cel op Curaçao, 'reispapieren toch in orde'

De Nederlandse rapper Josylvio is na een nacht in de cel op Curaçao weer vrijgelaten. Hij was opgepakt wegens belediging en verstoring van de openbare orde.

Bij aankomst op de luchthaven van het eiland leek er iets mis met zijn reispapieren, waarna een discussie tussen de rapper en de politie ontstond. Josylvio was "erg onbeschoft" tegen het luchthavenpersoneel, zei de politie, en hij zou mensen hebben bedreigd. Op videobeelden is te zien dat de rapper zelf een klap krijgt van een politieagent.

Volgens het management van de rapper blijkt er uiteindelijk niets mis te zijn met de reispapieren.

Documenten niet goed verwerkt

"Onlangs ontving hij, na aanvraag, een nieuw paspoort. Maar door een fout in het systeem werd het onterecht als gestolen opgegeven. Zijn gemeente erkent de fout en alle juiste papieren zijn direct opgestuurd naar de Koninklijke Marechaussee op Schiphol", schrijft het management. Maar de documenten werden niet verwerkt door de ambassade.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee wil niet op de zaak reageren. "Wij gaan niet in op individuele gevallen", zegt hij.

"Inmiddels is Josylvio vrijgelaten en zijn alle door de marechaussee opgestuurde documenten uit Nederland correct verwerkt en afgehandeld op Curaçao", zegt het management.

De rapper blijft voorlopig op Curaçao om aan zijn nieuwe album te werken. Vorig jaar was hij een van de meest gestreamde Nederlandse artiesten op Spotify.