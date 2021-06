In China gevonden botten blijken van enorme prehistorische neushoorn

Botten die in 2015 door wetenschappers in de Chinese provincie Gansu zijn ontdekt, zijn van een prehistorische voorouder van de neushoorn. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek.

Het gigantische dier, de Paraceratherium linxiaense, was met 21 ton zo zwaar als vier volwassen olifanten en zijn kop kon tot een hoogte van zeven meter reiken om bladeren uit boomtoppen te eten. De reuzenneushoorn was een van de grootste landzoogdieren en leefde ongeveer 26,5 miljoen jaar geleden.

Chinese wetenschappers zeggen dat deze neushoorn nauw verwant was aan reuzenneushoorns die in de prehistorie in Pakistan leefden, maar dat het om een soort gaat waarvan het bestaan nog niet bekend was.

De nu ontdekte neushoorn at alleen planten. "Het was een vriendelijke reus", zegt de leider van het onderzoeksteam.