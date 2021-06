Tientallen vrouwen klagen Pornhub aan, 'bedrijf profiteert van seksuele uitbuiting'

De Amerikaanse nieuwssite CBS sprak met vier van de 34 vrouwen achter de aanklacht. Een van hen zegt dat ze op haar zeventiende door haar vriend werd gedwongen om een naaktvideo te maken. Dat was ze alweer vergeten totdat ze een berichtje kreeg van een vriend: "Ik wist niet dat je in porno-industrie zat."

Honderdduizenden kijkers

Volgens haar was de video anoniem geüpload op Pornhub, zonder dat de site haar om toestemming had gevraagd. De beelden werden door meer dan 200.000 mensen bekeken, "onder wie zo'n beetje iedereen op mijn opleiding".

"Het tellertje met het aantal kijkers zal me voor altijd blijven achtervolgen in mijn dromen", zegt de vrouw, die niet met haar eigen naam in de media wil komen. Volgens haar ontwikkelde ze een gevoel van schaamte en moest ze van opleiding veranderen. Ook durfde ze niet naar buiten uit angst dat anderen haar van de naaktvideo zouden herkennen.

De vrouw zegt dat ze zich bij de aanklacht aansluit om andere slachtoffers te beschermen.

'Absurde beschuldiging'

Mindgeek is wereldwijd een van de grootste bedrijven in de porno-industrie en de video's zouden wekelijks zo'n 3,5 miljard keer worden bekeken. In een reactie zegt het bedrijf dat de aanklacht wordt onderzocht en dat elke klacht over misbruik serieus wordt genomen. De beschuldiging dat het bedrijf functioneert als een criminele organisatie noemt Mindgeek "volkomen absurd, volstrekt roekeloos en categorisch onjuist".

Een half jaar geleden lag Pornhub ook onder vuur, nadat The New York Times had geschreven dat op de site veel video's staan met verkrachtingen en kinderporno. Hierop stopten creditcardbedrijven Visa en Mastercard de samenwerking met het platform.

Pornhub verwijderde vervolgens miljoenen video's die door niet-geverifieerde gebruikers waren geüpload. Ook kunnen er sindsdien geen nieuwe beelden worden geplaatst vanuit niet-gecontroleerde accounts.

NOS Stories maakte in 2019 een special over wraakporno in Nederland. Daaruit bleek dat er jaarlijks honderden mensen melding doen van intieme beelden die ongevraagd op pornosites belanden, zoals op Pornhub.