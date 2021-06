Echtpaar uit St. Louis dat wapens trok tegen actievoerders bekent schuld

Een echtpaar uit de Amerikaanse stad St. Louis dat vorig jaar in het nieuws kwam omdat zij actievoerders met wapens intimideerden, heeft schuld bekend. Tijdens een protest kwamen de twee vanuit hun huis naar buiten met vuurwapens gericht op de honderden passerende actievoerders. Beelden van de twee gingen de wereld over.

De twee bekenden een overtreding te hebben begaan en stemden in met het inleveren van de gebruikte wapens. De vrouw in kwestie, Patricia McCloskey, moet daarnaast een boete van 2000 dollar betalen en haar echtgenoot Mark McCloskey moet 750 dollar boete afdragen.

De twee was onwettig gebruik van een vuurwapen ten laste gelegd. De aanklager in de zaak stelde dat het echtpaar riskeerde een gevaarlijke situatie te veroorzaken tijdens een verder vreedzaam protest.

Mark McCloskey erkende tegenover de rechtbank dat hij de demonstranten met zijn actie in gevaar had gebracht, maar betuigde geen spijt. Hij zei dat hij destijds zijn woning, ter waarde van een miljoen dollar, beschermde en dat hij hetzelfde opnieuw zou doen. "Als er een meute op me afkomt, zorg ik ervoor dat ze zich fysiek bedreigd voelen. Dat heeft er namelijk voor gezorgd dat ze geen schade hebben aangericht aan mijn huis en gezin", zei Mark McCloskey in de rechtbank.