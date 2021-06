Verdachte moord op vriendin in Volendam berooft zichzelf van leven

Een 34-jarige man uit Volendam die enkele weken geleden werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin, heeft zichzelf in gevangenschap om het leven gebracht. Dat laat zijn familie aan NH Nieuws weten.

Het lichaam van de 28-jarige vrouw werd een maand geleden gevonden in haar woning. De verdachte was ook aanwezig in het huis. Hij was zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort daarna werd hij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Later vertelde de familie van het slachtoffer aan NH Nieuws dat de vrouw vlak voor haar dood tegen haar familie had gezegd dat de man cocaïne had gebruikt.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten dat een mannelijke gevangene zichzelf van het leven heeft beroofd in Justitieel Complex Zaanstad. Vanwege privacy worden er geen verdere details gegeven over de identiteit van de persoon. "Medewerkers hebben geprobeerd de gevangene medische hulp te bieden maar dat mocht niet meer baten", aldus de woordvoerder.