Rapper Josylvio op luchthaven van Curaçao aangehouden

De Nederlandse rapper Josylvio is gisteravond aangehouden op de luchthaven van Curaçao. Dat bevestigt de Curaçaose politie vanavond aan persbureau ANP naar aanleiding van berichten in Curaçaose media.

Eerder werd gemeld dat de 29-jarige artiest, wiens echte naam Joost Dowib is, was opgepakt omdat hij reisde met een vervalste PCR-test. Volgens de politie ging het om een aanhouding wegens belediging en het verstoren van de openbare orde.

Wel werd Josylvio na aankomst op Curaçao de toegang tot het eiland geweigerd, omdat zijn reispapieren niet in orde waren. Onduidelijk is of het om de PCR-test ging.

Volgens de politie was de rapper na de toegangsweigering "erg onbeschoft" tegen personeel op de luchthaven. Ook zou hij bedreigingen hebben geuit. Op beelden van youtuber Fawry not Sawry is te zien dat Josylvio een harde klap van een politieagent krijgt. De artiest werd na de aanhouding voorgeleid aan een officier van justitie, onduidelijk is of hij nog vastzit.

Josylvio ontving in 2020 de Edison voor de categorie Hiphop. Hij was dat jaar een van de meest gestreamde Nederlandse artiesten op Spotify.