Opendraaien brandkranen in Den Haag kostte miljoen liter water

Bij het illegaal opendraaien van dertien brandkranen in Den Haag is gisteravond zo'n miljoen liter water verloren gegaan. Dat meldt drinkwaterbedrijf Dunea.

De brandkranen werden in verschillende Haagse woonwijken opengezet. Het gebeurde onder meer in Duindorp en het Laakkwartier. Inwoners van Duindorp kregen daardoor geen water meer uit de kraan. Rond 01.30 uur waren alle kranen weer dichtgedraaid, meldt Omroep West.

Dunea overweegt aangifte te doen. "Het is echt waterverspilling en asociaal", zegt Nicole van Veldhoven van Dunea tegen Den Haag FM. "Het is gewoon zonde." Het drinkwaterbedrijf zegt maatregelen te nemen. Zo worden opengezette brandkranen voorzien van een slot en worden er met onder andere de politie en de brandweer afspraken gemaakt over aanpak en preventie.

Monteurs

Volgens het drinkwaterbedrijf brengt het opendraaien van de brandkranen veiligheidsrisico's met zich mee. "Er zijn gevolgen voor de brandveiligheid, de waterkwaliteit en er is vervolgschade, want de bestrating spoelt weg en moet weer hersteld worden", vertelt Van Veldhoven.

Het drinkwaterbedrijf draait zelf de brandkranen dicht, dit wordt gedaan door monteurs. "Die weten hoe ze de kranen hygiënisch kunnen sluiten om verontreiniging te voorkomen", aldus Van Veldhoven.

Volgens inwoners die gisteravond last hebben gehad, weigerde Dunea langs te komen om de brandkranen weer dicht te draaien. Het drinkwaterbedrijf zegt dat dit niet klopt. "In verband met de veiligheid van onze monteurs en de omgeving, is het protocol dat het sluiten van een brandkraan altijd gebeurt in samenspraak en onder begeleiding van de politie. In de meeste gevallen konden de kranen binnen een redelijke termijn gesloten worden."