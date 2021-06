Kenneth Kaunda, 27 jaar lang president van Zambia, overleden

De Zambiaanse oud-president Kenneth Kaunda is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij werd de eerste president van het land toen dat in 1964 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië en bleef aan de macht tot 1991.

Kaunda was de laatste van de eerste generatie Afrikaanse leiders die nog in leven was. Na zijn vertrek als staatshoofd zette hij zich in voor de bestrijding van hiv en aids.

Van oorsprong onderwijzer was Kaunda in de jaren zestig van de vorige eeuw een van de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging in Zambia. Anders dan in veel andere Afrikaanse landen kwam er geen geweld te pas bij de strijd tegen de westerse kolonisator. In 1964 werd er met de Britten een akkoord gesloten over verkiezingen waarna Kaunda president werd. Hij werd verscheidene keren herkozen en maakte van Zambia geleidelijk een éénpartijstaat.

Toen het in de jaren tachtig economisch slechter met Zambia ging, nam de druk toe om weer meer partijen toe te staan. In 1991 werden er verkiezingen georganiseerd die Kaunda verloor. Hij trad af en droeg de macht over aan winnaar Frederick Chiluba.

Zijn presidentschap viel in een tijd waarin er wereldwijd veel aandacht voor Zuidelijk Afrika was vanwege de apartheid in Zuid-Afrika en Rhodesië (het huidige Zimbabwe). Kaunda steunde de anti-apartheidsbeweging ANC in Zuid-Afrika.

Kaunda is overleden in een militair ziekenhuis in Angola, waar hij werd behandeld voor een longontsteking.