Honderden pillen tegen psychose gevonden in bosjes bij Cuijk

De eerste pillen werden gisteravond rond 22.00 uur gevonden. "In een oogopslag zagen we er al meer dan honderd liggen. Daarop hebben we de politie gebeld met de vraag wat we hiermee moesten doen", zegt de vinder tegen Omroep Brabant. Agenten kwamen meteen naar de plek toe.

Even later werden nog honderden pillen gevonden. Buurtbewoners besloten niet te wachten totdat de gemeente in actie kwam en staken zelf de handen uit de mouwen. "Dit kun je niet laten liggen tot de volgende dag, tot iemand het komt opruimen."

Twee scholen in Cuijk hebben ouders en kinderen vanochtend gewaarschuwd. "We vinden het serieus genoeg om de ouders in te lichten en we zijn vandaag extra alert. We passen ons lesprogramma niet aan, maar hebben duidelijk gezegd dat kinderen niet op zoek mogen gaan naar pillen. Als ze toch iets vinden, moeten ze hulp inschakelen. Ze mogen niks aanraken of inslikken. Ik heb al een ronde om de scholen gelopen en heb niks gezien, maar we vinden toch dat we het met zijn allen goed in de gaten moeten houden", zegt Rob Lamers, directeur van OBS Harlekijn en SBO De Wingerd.