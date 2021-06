Twee doden bij schietincident in West-Duitse stadje Espelkamp

Bij een schietincident in de Duitse stad Espelkamp zijn twee doden gevallen. De schutter is nog voortvluchtig. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Een van hen zou in een huis zijn doodgeschoten, de ander ervoor.

Espelkamp ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er wonen zo'n 20.000 mensen.