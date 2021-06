Wekdienst 17/6: Oranje weer in actie op EK voetbal • Gouden Koets in museum

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Om 21.00 uur speelt het Nederlands elftal zijn tweede EK-wedstrijd. Tegenstander in de Johan Cruijff Arena is Oostenrijk. Je kunt de wedstrijd natuurlijk live volgen bij de NOS: online via een livestream en liveblog, op NPO 1 en op NPO Radio 1.

Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. De Gouden Koets, bekend van de traditionele rijtoer op Prinsjesdag, is de afgelopen jaren gerestaureerd en wordt nu getoond op de binnenplaats van het museum. Meer weten? In de podcast Lang verhaal kort legt NOS op 3 je uit waarom sommigen de koets liever in het museum laten staan.

En vanwege de hitte gaan opnieuw een aantal testlocaties van de GGD eerder dicht. Het gaat om testcentra in onder meer Ridderkerk, Amersfoort en Heerenveen. Ook gisteren sloten meerdere testlocaties eerder de deuren omdat het er te heet werd.

Wat heb je gemist?

Drie Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in vijf jaar dat China astronauten de ruimte in brengt. De drie verblijven drie maanden in het ruimtestation. Ook gaan ze ruimtewandelingen maken.