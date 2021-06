Primeur voor Terneuzen: eerste fabriek voor hergebruik piepschuim

In Terneuzen is vandaag een piepschuimrecyclefabriek geopend, naar eigen zeggen de eerste ter wereld. De fabriek gaat elk jaar zo'n 3300 ton piepschuim recyclen uit voornamelijk de bouw.

In totaal kost de fabriek 14 miljoen euro. De Europese Commissie heeft daar 2,7 miljoen euro aan bijgedragen en de provincie Zeeland 1 miljoen. De rest is afkomstig van investeerders.

Lein Tange, oprichter en directeur van het bedrijf, denkt groot. "Per jaar komen in Europa tonnen piepschuim vrij. Dus er is zeker ruimte om op te schalen", zegt hij tegen Omroep Zeeland. Voorlopig richt hij zich op de huidige fabriek. "We willen de komende maanden de economische en technische haalbaarheid bewijzen." Uiteindelijk streeft hij naar een fabriek waar 12.000 ton piepschuim per jaar kan worden verwerkt.

In de fabriek wordt het oude piepschuim samengeperst binnengebracht. Daarna wordt het vermalen en in oplosmiddel gedaan. Het piepschuim verandert daardoor in gel. Uiteindelijk wordt dat weer omgezet in korrels die als grondstof kunnen dienen voor nieuw piepschuim, maar ook bijvoorbeeld voor plastic bestek, bordjes en bekers.