Man krijgt drie jaar cel en tbs voor doden echtgenote

De rechter heeft drie jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan een man die zijn vrouw heeft gedood in Rotterdam. Het slachtoffer kwam augustus vorig jaar door messteken en verwurging om het leven in hun woning.

Terwijl zijn dochters van 3, 5 en 7 jaar in huis waren, draaide de 40-jarige man de ouderlijke slaapkamer op slot. Daar bracht hij zijn 36-jarige vrouw om het leven met een mes dat hij even daarvoor uit de keukenla had gehaald.

De kinderen hoorden gegil van hun moeder, waarna het stil werd in de kamer. Onder de deur door zagen ze bloed en een mes. De oudste waarschuwde de bovenburen dat er iets mis was.

Mislukte zelfmoordpoging

De politie trof de vrouw dood aan en de man lag er zwaargewond naast met het mes in zijn keel. Hij overleefde de zelfmoordpoging en werd vervolgd.

Het Openbaar Ministerie achtte moord niet bewezen, wel doodslag. Vanwege een psychische ziekte vroeg de officier tijdens het proces al om de man ontoerekeningsvatbaar te verklaren en alleen tbs met dwangverpleging op te leggen.

Die eis volgde de rechtbank niet helemaal. Hoewel de man geestesziek is, vonden de rechters dat het doden van zijn vrouw niet volledig kon worden toegeschreven aan zijn paranoïde en schizofrene stoornis. De rechters wezen er daarbij op dat tijdens het onderzoek in het Pieter Baan Centrum nooit sprake is geweest van enige agressie.

Aan zijn drie dochters moet de man ieder 20.000 euro schadevergoeding betalen, meldt de regionale omroep Rijnmond. De kinderen zitten sinds het drama in een pleeggezin. "Ze zullen de diepe sporen van dit onverwachte en te vroege verlies met zich mee moeten dragen", aldus de rechtbank.