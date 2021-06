Hoekstra verwacht niet dat meer fractieleden opstappen

CDA-leider Hoekstra is niet bang dat er nog meer leden van de CDA-fractie zullen opstappen. Dat zei hij na de eerste fractievergadering sinds het opstrappen van Pieter Omtzigt. Die maakte zaterdag bekend dat hij bedankt als CDA-lid, nu een zeer kritisch memo van hem is uitgelekt.

Hoekstra zei: "We gaan gewoon met elkaar verder". Hij voegde eraan toe dat het CDA zich er erg voor heeft ingespannen om Omtzigt binnen de partij te houden en dat ook leden van de fractie zich daarvoor hebben ingezet. "En toch is dat niet gelukt en dat vinden we met elkaar ongelooflijk jammer", zei de CDA-leider.

Omtzigt

Op de vraag of de fractie Omtzigt alsnog wil terughalen, antwoordde Hoekstra dat de fractie steeds met hem verder wilde en dat dat onveranderd blijft: "Maar hij heeft deze conclusie getrokken, wat er op de lange termijn gebeurt kun je lastig overzien en wij hadden dit dolgraag anders gezien."

Volgens Hoekstra zijn veel fractieleden van het CDA teleurgesteld over wat er allemaal is gebeurd en zitten velen ook in hun maag met wat er in de notitie van Omtzigt staat.

Hoekstra herhaalde dat het CDA wil meeonderhandelen over een nieuw kabinet als er veel te realiseren is van het verkiezingsprogramma, maar dat het nog steeds een serieuze optie is om de oppositie in te gaan.