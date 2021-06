Grote brand in voormalig hotel Wanneperveen

In een voormalig hotel in Wanneperveen, bij Giethoorn, is een grote brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak, de brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Toen het vuur uitbrak waren er naar schatting vijf mensen in het pand. Ze werden gewekt door een brandalarm en konden op tijd naar buiten.

Het pand heeft een rietgedekt dak, wat het blussen bemoeilijkt. Het lijkt het erop dat het gebouw niet meer te redden is, meldt regionale omroep RTV Oost.

Het gaat om het hotel dat veel mensen kenden onder de naam Blauwe Hand. Vorig jaar werd de naam veranderd in Gierhoorn to Stay. Na drie maanden open te zijn geweest moest het al de deuren sluiten. Eind deze maand zou het pand geveild worden.